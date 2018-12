Safilo, rinnovata licenza globale con Tommy Hilfiger fino al 2025

Valeria Panigada 27 dicembre 2018 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo degli occhiali Safilo ha annunciato oggi di aver rinnovato in anticipo l'accordo di licenzia mondiale con Tommy Hilfiger, uno dei principali brand globali di lifestyle. L'accordo, che avr durata fino al 31 dicembre 2025, riguarda il design, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle collezioni di montature da vista e occhiali da sole a marchio Tommy Hilfiger. Il rinnovo anticipato dellaccordo suggella il successo di una partnership che risale al 2010 e che sta attualmente registrando performance straordinarie, soprattutto in alcuni mercati chiave in Europa, Usa e Brasile, ha dichiarato Angelo Trocchia, amministratore delegato di Safilo.