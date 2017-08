Safilo rafforza la sua presenza in Cile, stretto accordo con Valente Eyewear & Trade

Valeria Panigada 21 agosto 2017 - 10:23

MILANO (Finanza.com)

Safilo rafforza la sua presenza in Cile. Il gruppo padovano dell'occhiale ha annunciato oggi di aver stretto un accordo di partnership esclusiva con Valente Eyewear & Trade per la distribuzione in Cile. "Vediamo una opportunità interessante in Cile per costruire anche qui i nostri marchi e sviluppare ulteriormente la distribuzione dei nostri occhiali attraverso tutti i segmenti di consumo”, ha dichiarato Luisa Delgado, amministratore delegato di Safilo. L'accordo viene applaudito dal mercato. Questa mattina in una seduta intonata al ribasso a Piazza Affari, il titolo Safilo segna un progresso intorno ai 2 punti percentuali.