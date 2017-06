Safilo: nuova partnership esclusiva per Arabia Saudita

Daniela La Cava 12 giugno 2017 - 11:42

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Safilo ha annunciato un accordo di distribuzione esclusiva per l’Arabia Saudita con Dr. Mazen Fakeeh C. Healthcare Company a partire da metà giugno 2017. Allo stesso tempo il gruppo veneto degli occhiali ha fatto sapere di avere rinnovato la partnership che dura da oltre 25 anni con Optitalia Gulf per la distribuzione negli altri Paesi del Gulf Cooperation Council.

Le collezioni Safilo includono l’Atelier extra lusso di Elie Saab, il Fashion Luxury di Dior, Fendi, Jimmy Choo, Givenchy, Céline, i marchi Premium Boss e Max Mara, oltre al Lifestyle di Carrera, Marc Jacobs, Kate Spade, Juicy Couture, Fossil, Pierre Cardin, Bobbi Brown e il segmento in rapida crescita Mass Cool di Polaroid e havaianas.



"Con una popolazione di oltre 30 milioni di abitanti, l’Arabia Saudita rappresenta un mercato significativo per Safilo nel contesto della regione IMEA", ha commentato Luisa Delgado, amministratore delegato del Gruppo Safilo.