Safilo entra in Bielorussia e Kazakistan, ma titolo non festeggia. Pesa bocciatura Banca Imi

Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Safilo, gruppo degli occhiali, ha annunciato oggi l’apertura di Bielorussia e Kazakistan, mercati della Comunità degli Stati Indipendenti guidati dalla Russia. "Queste nuove aperture - si legge nella nota della società padovana - in una regione ad alto potenziale di crescita come l’Europa centro-orientale contribuiscono ad uno degli obiettivi fondamentali del piano strategico 2020 dell’azienda, che mira ad espandere la rete commerciale di Safilo, portandola oggi a 40 Paesi nel mondo". La notizia però non riesce a sostenere il titolo che a Piazza Affari segna un ribasso del 2,80% scambiando a 6,22 euro. A pesare su Safilo la bocciatura arrivata questa mattina dagli analisti di Banca Imi che hanno abbassato la raccomandazione sull'azione a hold con target price a 6,20 euro.