Safilo: aumento di capitale da 150 milioni al via il 3 dicembre

Il consiglio di amministrazione di Safilo ha approvato i termini e le condizioni finali, oltre che il calendario dell’aumento di capitale in opzione, per massimi 150 milioni di euro. L'aumento di capitale prevede l'emissione di massime 213.043.881 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 17 nuove azioni ogni 5 azioni ordinarie possedute, a un prezzo di emissione pari a 0,704 euro per azione.Il calendario dell’offerta prevede che i diritti di opzione siano esercitabili dal 3 al 17 dicembre e negoziabili dal 3 all’11 dicembre. I diritti di opzione non esercitati entro il termine saranno offerti sull'Mta entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione.Il socio Multibrands ha assunto l'impegno di sottoscrivere la quota di propria pertinenza dell’aumento di capitale, pari a circa il 41,6%, per un controvalore di 62,4 milioni, oltre che l’impegno di sottoscrivere le azioni Safilo eventualmente rimaste inoptate.