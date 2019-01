Safilo: aumento capitale interamente sottoscritto

Daniela La Cava 3 gennaio 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Multibrands Italy, azionista di riferimento di Safilo, ha comunicato ieri che "in conformità con l’impegno assunto lo scorso 26 settembre ha sottoscritto tutte le azioni ordinarie dell’aumento di capitale della società non sottoscritte a esito del periodo di offerta in Borsa, conclusosi il 28 dicembre, per un controvalore complessivo di 17.736.109 di euro". L’aumento di capitale è stato interamente sottoscritto per un controvalore complessivo di 149.982.892.