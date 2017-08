Safe Bag: trattative in corso con aeroporti in Brasile, ma non ancora formalizzati accordi

Daniela La Cava 30 agosto 2017 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, società quotata sull'Aim e attiva a livello mondiale nei servizi di protezione e di rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha fatto sapere che sono in corso trattative con diversi aeroporti in Brasile. "Si precisa che sono in corso trattative in stadio avanzato con diversi aeroporti in Brasile ma, ad oggi, non è stato formalizzato alcun accordo", si legge in una nota diffusa dalla società. Intanto a Piazza Affari il titolo ha corso e in questo momento è in asta di volatilità per eccesso di rialzo.