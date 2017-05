Safe Bag: titolo in asta di volatilità dopo massimo storico

Luca Fiore 22 maggio 2017 - 15:02

MILANO (Finanza.com)

Asta di volatilità per il titolo Safe Bag che, in rialzo del 15,77% a 3,46 euro, oggi ha fatto segnare un nuovo massimo storico a 3,466 euro.



La società, quotata sul listino AIM Italia, ha annunciato di aver vinto la gara presso l'aeroporto internazionale di Varsavia, in Polonia. Le attività dovrebbero iniziare dal prossimo 1 luglio, con durata a tempo indeterminato.



Lo scalo di Varsavia è il più importante della Polonia con circa 13 milioni di passeggeri nel 2016, in crescita del 28,5% nel primo trimestre del 2017.