Safe Bag, siglato accordo commerciale con Aviation services per supporto a ritracciamento bagagli

Valeria Panigada 29 maggio 2017 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, società specializzata nei servizi di protezione dei bagagli e quotata sul listino Aim Italia, ha siglato un accordo commerciale con Aviation Services per il supporto nel ritracciamento dei bagagli presso gli scali di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Napoli Capodichino, Bologna Marconi e Catania Fontanarossa per complessivi 21 milioni di passeggeri nel 2016. Il contratto ha durata triennale e rappresenta "il primo passo verso il futuro di Safe Bag, che dovrà essere sempre più orientato, oltre che sui servizi di protezione bagagli, sull'assistenza al ritracciamento mediante accordi con handler partner in tutto il mondo".