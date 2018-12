Safe Bag: sigla accordo di due anni in Brasile

Daniela La Cava 11 dicembre 2018 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, attiva su scala globale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha annunciato stamattina che la propria controllata Safe Bag Brasil LTDA ha siglato un accordo della durata di 2 anni per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Salvador de Bahia “Deputato Luís Eduardo Magalhães” in Brasile. La data di inizio delle attività è prevista per il prossimo 20 dicembre.L'aeroporto di Salvador de Bahia, con circa 8 milioni di passeggeri nel 2017, è il quinto più grande aeroporto di tutto il Brasile e primo per il traffico di passeggeri nel nordest di questo paese.