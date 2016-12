Safe Bag, rinnovato per 4 anni il contratto all'aeroporto di Lione

Valeria Panigada 30 dicembre 2016 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag ha rinnovato per ulteriori 4 anni il contratto per la fornitura di servizi di protezione e rintracciamento dei bagagli presso l'aeroporto di Lione, che rappresenta uno dei più importanti scali del Sud della Francia con circa 9 milioni di passeggeri nel 2015. Dopo questo prolungamento e i rinnovi di Parigi, Nizza e Marsiglia, la Francia rappresenta il secondo mercato per il gruppo, ricoprendo il 30% delle vendite. "Il rinnovo delle concessioni esistenti - ha commentato Rudolph Gentile, presidente di Safe Bag - sono la la base sulla quale costruire il lancio di una serie di nuovi servizi, che dopo una lunga gestazione sono pronti a essere lanciati nel corso del 2017".