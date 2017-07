Safe Bag: rinnova contratto per fornitura servizi presso l’aeroporto di Venezia

Luca Fiore 12 luglio 2017 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

+2,34% a Piazza Affari per il titolo Safe Bag che si porta a 4,29 euro. La società ha annunciato di aver ricevuto da SAVE la comunicazione ufficiale per l’affidamento in subconcessione, per ulteriori 5 anni, delle aree destinate alla fornitura della propria offerta integrata di soluzioni (avvolgimento bagagli, rintracciabilità attraverso Safe Bag 24 e vendita di Travel Goods) presso l’aeroporto “Marco Polo” di Venezia. Il nuovo accordo, quinquennale, decorrerà da fine luglio.