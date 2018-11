Safe Bag: la controllata Wrapping Service vince contratto in Russia

Valeria Panigada 28 novembre 2018 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, società quotata sul listino Aim Italia e specializzata in servizi di protezione dei bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha fatto sapere che la sua controllata Wrapping Service ha vinto un contratto della durata di 7 anni per fornire i servizi ai viaggiatori del Terminal B dell'aeroporto internazionale Sheremetyevo di Mosca, in Russia. Già presente nei Terminal D, E ed F dello stesso aeroporto, la controllata di Safe Bag sarà presente dal prossimo 5 dicembre anche al Terminal B, dove operano i voli nazionali della compagnia di bandiera russa Aeroflot. L'aeroporto Sheremetyevo di Mosca è lo scalo più importante della Russia, con circa 40 milioni di passeggeri (nel 2017).