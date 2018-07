Safe Bag: controllata SosTravel.com deposita domanda pre-ammissione su Aim Italia, fissato range tra 5,6-6,6 euro

Daniela La Cava 16 luglio 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

SosTravel.com, controllata da Safe Bag (nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali), ha depositato oggi la domanda di pre-ammissione alle negoziazioni su Aim Italia delle azioni ordinarie e dei warrant SosTravel.com 2018 – 2021. In una nota la società precisa che il range di prezzo approvato dal consiglio di amministrazione prevede un prezzo minimo di 5,6 euro per azione e un prezzo massimo di 6,6 euro per azione, corrispondenti ad un Equity Value pre-money pari a 28-33 milioni di euro. L'operazione prevede un aumento di capitale con collocamento privato di azioni ordinarie a cui sono abbinati dei warrant nel rapporto di 1 warrant per 1 azione a tutti coloro che hanno sottoscritto nell’ambito del collocamento privato e prima della data di avvio delle negoziazioni. Inoltre è prevista anche una bonus share nel rapporto di 1:10 a coloro che sottoscrivono nell’ambito del collocamento privato prima della data di avvio delle negoziazioni e mantengano le azioni per almeno dodici mesi da tale data.