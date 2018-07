Safe Bag: controllata PackandFly sigla contratto con aeroporto Filippine

Daniela La Cava 9 luglio 2018 - 08:47

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag ha firmato un contratto della durata di 5 anni per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Cebu – Mactan, Filippine. Cebu è il secondo aeroporto delle Filippine, con circa 10 milioni di passeggeri nel 2017, in crescita del 9% circa nel 2018, atteso in ulteriore progresso nel secondo semestre 2018 anche grazie alla costruzione del nuovo terminal. "PackandFly rappresenta per il gruppo una testa di ponte per sostenere una nuova fase di espansione in Asia - dichiara Alessandro Notari, ceo di Safe Bag – speriamo dunque di poter proseguire la crescita anche grazie alle relazioni commerciali dei nuovi soci russi". Safe Bag è attiva su scala globale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali.