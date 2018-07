Safe Bag: contratto di 7 anni con aeroporto Rio de Janeiro

Daniela La Cava 3 luglio 2018 - 08:20

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag ha firmato un contratto per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso RIOgaleão - l’aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali. Tale contratto, concluso a seguito di un periodo di prova nel corso del quale l’aeroporto e i passeggeri hanno potuto validare il concept e i servizi di Safe Bag, avrà una durata di 7 anni, a partire da inizio luglio. "Questo ci consente di continuare a perseguire la nostra strategia di sviluppo a lungo termine in Sud America, che è già iniziata con la nostra vittoria all'aeroporto di Lima", ha dichiarato Alessandro Notari, a.d. di Safe BagRIOgaleão è uno degli aeroporti più importanti del Brasile, con circa 16 milioni di passeggeri nel 2017. Safe Bag inizia ad operare con 3 punti vendita con l’opzione ad incrementare la sua presenza fino a 5 punti vendita, in seguito alla crescita dei passeggeri aeroportuali prevista nello scalo nei prossimi 7 anni.