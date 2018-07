Safe Bag: contratto di 3 anni con aeroporto di Vladivostok in Russia

Daniela La Cava 17 luglio 2018 - 10:37

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag annuncia che la controllata Wrapping Service ha firmato un contratto di 3 anni per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Vladivostok in Russia. L’avvio delle attività è previsto per il prossimo primo agosto. Vladivostok è lo scalo più importante dell’estremo oriente russo, con circa 2 milioni di passeggeri nel 2017, in crescita nel 2018 prevalentemente sulle direttrici cinesi, coreana e giapponese. A Piazza Affari il titolo Safe Bag mostra un rialzo di oltre il 3%.