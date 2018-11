Safe Bag cambia nome in TraWell Co. e si prepara al salto sullo Star. Al 2022 utile netto di 9,5 mln

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag cambia nome in TraWell Co. e punta a espandersi nel mondo dei servizi aeroportuali, offrendo un panel più ampio di servizi tra cui il cambio valuta, relax, business e mobilità. Contemporaneamente la società quotata sul listino Aim Italia e specializzata nei servizi di protezione e ritracciamento dei bagagli dei passeggeri aeroportuali intende espandersi a livello geografico raggiungendo 70 concessioni entro il 2022 (dalle 56 attuali). Tra i cambiamenti, anche il salto dal listino Aim allo Star a partire dal secondo semestre del 2019 e lo scorporo della partecipata tecnologica SosTravel.com. In termini finanziari il piano prevede di realizzare nel 2022 ricavi pari a 75,7 milioni e un utile netto di 9,5 milioni. Non solo. Alla luce dei risultati prospettivi, Safe Bag ha definito anche una politica dei dividendi con un payout ratio per gli anni 2018-2022 a un minimo del 35% degli utili distribuibili.