Safe Bag avvia processo per quotazione anche a Wall Street

Valeria Panigada 15 aprile 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, quotata sul listino Aim Italia, guarda a Wall Street. La società specializzata nei servizi di protezione e ritracciamento dei bagagli ha deciso di conferire l'incarico al presidente per avviare le attività propedeutiche alla doppia quotazione, sulla Borsa di New York, per la precisione sul listino Nasdaq. Il processo dovrebbe durare circa 90 giorni e quindi possa concretizzarsi entro fine luglio. "Ci siamo convinti che il double listing su questo mercato possa essere la strada giusta per aumentare la liquidità sul titolo e favorire operazioni di m&A che abbiamo allo studio negli Usa", ha spiegato Rudolph Gentile, presidente di Safe Bag.