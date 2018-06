Safe Bag, anticipato il closing dell'acquisizione di PackandFly

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, società quotata sul listino Aim Italia specializzata nei servizi per i bagagli, chiuderà con anticipo l’operazione inerente l’acquisto del 51% delle due principali società del gruppo PackandFly. Il closing, originariamente previsto per il 12 luglio, è stato ora anticipato al 28 e 29 giugno, previa conferma da parte dell’assemblea dei soci Safe Bag prevista per il prossimo 27 giugno.