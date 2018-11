Safe Bag: allo studio il passaggio sul segmento Star, a fine mese il nuovo piano industriale

Valeria Panigada 14 novembre 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag, attualmente quotata sul listino Aim Italia, intende fare il salto sul segmento Star di Piazza Affari. Il gruppo specializzato nei servizi di protezione e ritracciamento dei bagagli per i passeggeri aeroportuali ha avviato un'analisi di fattibilità relativamente alla quotazione sul listino Star a partire dal secondo semestre del 2019. In quest'ottica, ha incaricato Equita Sim per svolgere il ruolo di financial advisor. "Attraverso l'operazione di quotazione sul segmento Star intendiamo assicurare una maggiore liquidità alle nostre azioni e un maggiore interesse da parte di investitori istituzionali", ha spiegato Rudolph Gentile, presidente di Safe Bag. Il gruppo ha inoltre convocato il consiglio di amministrazione il prossimo 28 novembre per approvare il nuovo piano industriale 2018-2021, che sarà presentato il giorno successivo. La revisione del piano è stata resa necessaria, ha precisato Safe Bag, dopo le acquisizioni di Pach&Fly e di Care4Bag.