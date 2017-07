Safe Bag: aggiudicata gara per avvolgimento bagagli a Fiumicino e Ciampino

Luca Fiore 7 luglio 2017 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Rally a Piazza Affari per il titolo Safe Bag dopo l’annuncio dell’aggiudicazione del Lotto 1 del Bando di gara per l’affidamento in subconcessione delle aree destinate all’attività di “avvolgibagagli” presso gli aeroporti “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino.Il titolo SB al momento balza del 5,18% a 4,22 euro.