Safe Bag: tutto pronto per lo sbarco di SosTravel.com sull’AIM, prezzo a 5,6 euro

Luca Fiore 25 luglio 2018 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag e la controllata SosTravel.com hanno annunciato che quest’ultima ha depositato la domanda di ammissione alle negoziazioni su Borsa Italiana – AIM Italia delle Azioni ordinarie e dei Warrant SosTravel.com S.p.A. 2018 – 2021.Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in 5,6 euro, corrispondenti ad un Equity Value pre-money pari a 28 milioni di euro. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 1° agosto 2018.L'operazione prevede un aumento di capitale con collocamento privato di azioni ordinarie a cui sono abbinati dei warrant nel rapporto di 1 warrant per 1 azione a tutti coloro che hanno sottoscritto nell’ambito del collocamento privato e prima della data di avvio delle negoziazioni. Inoltre è prevista anche una bonus share nel rapporto di 1:10 a coloro che sottoscrivono nell’ambito del collocamento privato prima della data di avvio delle negoziazioni e mantengano le azioni per almeno dodici mesi da tale data.Oggi Safe Bag ha annunciato che il Presidente del Cda, Rudolph Gentile, ha rimesso le deleghe operative per dedicarsi allo sviluppo della controllata SosTravel.com, dove ricopre l’incarico di Presidente e Amministratore delegato. “Ho deciso di dedicarmi a pieno alla crescita di SosTravel.com, ormai alle battute finali nel processo di quotazione su AIM Italia”, ha detto Gentile.