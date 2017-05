Safe Bag: rinnovato contratto presso l’aeroporto di Olbia, rally del titolo

Luca Fiore 3 maggio 2017 - 11:19

MILANO (Finanza.com)

Safe Bag ha reso noto di aver rinnovato per altri 3 anni la propria offerta integrata di soluzioni (avvolgimento bagagli, rintracciabilità attraverso Safe Bag 24 e vendita di Travel Goods) presso l’aeroporto di Olbia. Lo scalo di Olbia è il secondo più importante della Sardegna, in crescita nei primi 3 mesi del 2017 del 4% annuo.



“La ramificazione e diversificazione delle concessioni è uno dei capisaldi della nostra strategia – ha commentato Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag – sia per ragioni di risk mitigation che di posizionamento per il lancio dei nuovi servizi su rintracciabilità e lost & found assistance”.



A Piazza Affari il titolo della società segna un balzo del 7,48% portandosi a 2,01 euro.