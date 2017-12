Safe Bag: Marchin Investments rileva 1 milione di azioni pari al 6,87% del capitale

michele fanigliulo 29 dicembre 2017 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Marchin Investments Bv ha rilevato al prezzo di 13,6 euro e fuori mercato 1 milioni di azioni Safe Bag, pari al 6,87% del capitale. Un prezzo ben superiore a quello di mercato pari a 5,22 euro.Più in particolare l’acquisto della quota dell’azionista Marchin Investments BV è avvenuta dalla RG Holding titolare del 65,95% del capitale della società precedentemente l’operazione. La suddetta operazione è avvenuta a seguito del recesso da parte della medesima Marchin Investments BV della propria quota di partecipazione detenuta in RG Holding (pari al 27% del capitale di quest’ultima e pari, indirettamente, a numero 2.628.249 azioni della società). Per effetto dell’operazione, RG Holding riduce la propria partecipazione in Safe Bag a 8.734.254 di azioni ovvero al 59,18% del capitale.