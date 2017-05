Safe Bag: +8% per l’Ebitda al 31 marzo. Giuseppe Gentile cooptato in Cda

Luca Fiore 16 maggio 2017 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Rialzo di cinque punti percentuali a Piazza Affari per il titolo Safe Bag che sul listino di Piazza Affari passa di mano a 2,97 euro. La società ha annunciato di aver chiuso il trimestre al 31 marzo con un fatturato di 6,3 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto allo stesso periodo del 2016, e un Ebitda di 0,7 milioni, +8% circa sullo stesso periodo del 2016.



A seguito delle dimissioni di Gabriella Minerva, il Cda ha cooptato Giuseppe Gentile, già socio fondatore e amministratore delegato delle compagnie aeree Air Europe e Air Italy e, in anni più recenti, Amministratore delegato delle società del gruppo Meridiana.



“Si tratta quindi di un soggetto che, oltre ad essere un profondo ed esperto conoscitore del mercato aeroportuale e del trasporto aereo, potrà con le sue capacità, relazioni ed autorevolezza coadiuvare il management nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo che verranno presentati in sede di approvazione del Piano Industriale della Società”, riporta la nota della società.