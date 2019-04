Saccomanni: "Per Fmi rischi per le banche italiane dai titoli di Stato? Allarmi esagerati"

Alessandra Caparello 11 aprile 2019 - 15:48

MILANO (Finanza.com)

Allarmi esagerati quelli lanciati dal Fondo monetario internazionale sulla relazione tra il debito sovrano e ilsistema finanziario italiano. Così il presidente di UniCredit, Fabrizio Saccomanni, in un breve incontro con la stampa a margine dell'assemblea degli azionisti della banca. Il Sole 24 ore riporta le parole del presidente dell’istituto di Piazza Gae Aulenti, nonchè ex ministro dell’economia secondo cui “L'Fmi traccia ipotesi, valutazioni su scenari possibilistici e deve poter fare "early warning" dei rischi che si possono materializzare e mette assieme enormi quantità di dati per fare le proprie valutazioni. Che tuttavia – conclude Saccomanni - non sono previsioni”.