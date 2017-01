Sabatini (Abi): calo nuove sofferenze strettamente connesso a ripresa economica

Titta Ferraro 11 gennaio 2017 - 15:30

MILANO (Finanza.com)

“La riduzione in corso dei flussi di deterioramento del credito al settore privato ha basi solide e si può prevedere che, con il consolidarsi della ripresa economica in atto, nei prossimi anni il processo miglioramento della qualità del credito continuerà su ritmi superiori a quelli attuali”, ha rimarcato Giovanni Sabatini, Direttore Generale di Abi, in occasione della presentazione dell'Outlook sulle nuove sofferenze delle imprese italiane curato da Abi e Cerved.

“La riduzione del rischio – prosegue Sabatini - è strettamente connessa con la ripresa del credito all’economia. In questa fase, i tre elementi, crescita dell’economia, riduzione del rischio e ripresa del credito sembrano tutti presentare un’evoluzione positiva”.