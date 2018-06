SWG: per 45% italiani il governo se la saprà cavare, immigrazione e taglio tasse i temi più credibili

Titta Ferraro 12 giugno 2018 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Da un’indagine condotta da SWG relativa al sentiment degli italiani sul nuovo governo emerge la prevalenza di un cauto ottimismo con il 45% degli elettori che pensa che, nonostante alcune inesperienze e oggettive complessità, l’esecutivo giallo-verde se la saprà cavare. Ne sono convinti, ovviamente, i supporter dei due partiti (l’81% degli elettori del M5S e il 75% dei leghisti), mentre tutti gli altri elettorati mantengono maggiori e ovvie riserve. Solo in Forza Italia il numero di quanti s’immaginano una buona performance dell’esecutivo arriva al 27%.Sulle promesse fatte e degli intenti enunciati nel contratto di governo, gli italiani appaiono più cauti, consapevoli che molti impegni sono difficili da realizzare. Il livello di credito verso l’esecutivo a trazione penta-leghista è, per il momento, molto alto. Per il 90% degli elettori della Lega di Salvini e per il 94% di quelli di Di Maio, il nuovo governo sarà in grado di realizzare una parte (più o meno consistente) di quanto previsto nell’accordo. Anche il 60% degli elettori di Berlusconi ritiene che il nuovo esecutivo riuscirà, almeno in modo parziale, a portare a casa alcune delle promesse fatte. Più scettici sono, ovviamente, i sostenitori del Partito democratico. Nelle fila del primo partito di opposizione, purtuttavia, c’è una certa coscienza che la nuova compagine farà di tutto per mantenere almeno alcune delle promesse fatte (38%).