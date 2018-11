STMicroelectronics: lanciato buyback fino a 750 mln$

Daniela La Cava 5 novembre 2018 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha annunciato questa mattina il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie (buyback) per un controvalore massimo fino a 750 milioni di dollari da eseguirsi entro un periodo di 3 anni (soggetto di volta in volta alle approvazioni degli azionisti e alle altre approvazioni del caso) a partire dalla pubblicazione del presente comunicato stampa. Il prezzo di chiusura delle azioni della del gruppo italo-francese dei chip registrato al Nyse in data 2 novembre 2018 era pari a 15,81 dollari e, a tale prezzo, il numero massimo di azioni che potrebbe essere acquistato per un controvalore di 750 milioni di dollari sarebbe di 47 milioni circa, pari al 5,2% circa del capitale emesso della St. Gli acquisti delle azioni saranno eseguiti su uno o più mercati azionari, che potranno includere i mercati regolamentati Euronext Paris, il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e il New York Stock Exchange.St, si legge in un comunicato, intende eseguire il programma di riacquisto e detenere tali azioni proprie nel proprio portafoglio, allo scopo di adempiere gli obblighi della società stessa relativi ai piani di incentivazione in azioni a favore dei dipendenti.