STMicroelectronics lancia obbligazioni convertibili per 1,5 mld$, in due trance

Daniela La Cava 22 giugno 2017 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha annunciato il lancio di un’offerta di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari statunitensi, convertibili in azioni ordinarie di STMicroelectronics già emesse o da emettersi, il rimborso anticipato delle obbligazioni convertibili zero coupon per 600 milioni di dollari, con scadenza nel 2019, circolanti, e il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie, finalizzato a onorare gli obblighi in relazione a strumenti di debito scambiabili con strumenti azionari e gli obblighi in relazione a programmi di attribuzione di azioni.Le nuove obbligazioni convertibili, si legge in un comunicato, saranno offerte in due tranche (per un valore minimo di 500 milioni di dollari per ciascuna tranche) con scadenza a 5 anni e a 7 anni.