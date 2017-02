STMicroelectronics: bene in Borsa, per analisti aiutano risultati Apple

Alessio Trappolini 1 febbraio 2017 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

Mattinata positiva in Borsa per STM che al momento sta avanzando del +2,29% a 12,46 euro. Secondo gli analisti di Equita “STM beneficia dei risultati delel vendite di Apple, visto il recente aumento di share nell`iPhone7 con il sensore time of flight”. Ieri in serata Apple ha pubblicato i conti del primo trimestre 2017, evidenziando una crescita degli ordini di iPhone a 78,29 milioni di unità, superiori di circa 2 milioni rispetto alle attese degli analisti, +5% a/a e +72% t/t.