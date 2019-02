STMicroelectronics, acquisita quota maggioranza nella svedese Norstel

Valeria Panigada 7 febbraio 2019 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha firmato un accordo per acquisire la quota di maggioranza della svedese Norstel, produttrice di fette di carburo di silicio. Nel dettaglio, il gruppo franco-italiano dei semiconduttori acquisterà il 55% di Norstel con un'opzione per acquistare il restante 45%. Se l'opzione verrà esercitata il corrispettivo totale dell'operazione sarà di 137,5 milioni di dollari, che sarà finanziato con risorse proprie. L'acquisizione della quota di maggioranza in Norstel rappresenta un altro passo verso il rafforzamento di STM nel carburo di silicio rendendola più flessibile nel servire applicazioni in rapida crescita per l'automotive e l'industriale.