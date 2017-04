STM: virata in positivo grazie a solide guidance su secondo trimestre, analisti divisi sul giudizio

Alessio Trappolini 27 aprile 2017 - 11:41

MILANO (Finanza.com)

Al momento STM è il miglior titolo all’interno del FTSE Mib. Il titolo ha invertito la rotta dopo una partenza acciaccata grazie alla diffusione delle linee guida per il secondo trimestre 2017. La società si aspetta un incremento dei ricavi pari al 5% su base sequenziale e al 12,3% anno su anno, a metà del range indicato dalla guidance.



“Questa prospettiva si basa su un tasso di cambio effettivo pari a circa 1,08 euro per dollaro nel secondo trimestre 2017 e include l’impatto dei contratti di copertura esistenti”, ha specificato l’azienda.



Dopo il ribasso di questa mattina il broker Kepler Cheuvreux così si esprimeva su STM: “i conti del primo trimestre siano stati forti e oltre le attese e l'outlook fornito dalla società è positivo, ma il titolo tratta a valutazioni alte e nel complesso questi elementi positivi sono ampiamente scontati nel prezzo". Liberum ha invece confermato la raccomandazione Buy e il prezzo obiettivo a 17,4 euro.



In questo quadro il titolo guadagna l’1,8% circa a 14,74 euro.