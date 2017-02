STM: ufficializza collaborazione con Sequans Communications, titolo accelera in Borsa

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione al rialzo per STM a Piazza Affari. La società Sequans Communications, leader nel LTE per i chipset dell'Internet degli oggetti, ha ufficializzato la collaborazione con il gruppo italo-francese per facilitare la combinazione di HW e SW della piattaforma di microcontrollore STM32 della ST con Monarch LTE-M piattaforma chipset Sequans in un kit di progettazione per la connettività degli oggetti.



Quando mancano poco più di due ore al termine della seduta borsistica il titolo STM si colloca in cima al listino principale di Piazza Affari con un rialzo dellì1,72% a 13,53 euro.