STM: titolo sfrutta risultati di Texas Instruments, domani test dei conti

Alberto Bolis 25 gennaio 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

STM positiva a Piazza Affari, dove mostra un rialzo dell'1,40% a 11,19 euro, sulla scia dei risultati sopra le attese dell'americana Texas Instruments che ha chiuso il quarto trimestre con ricavi in crescita del 7% a 3,41 miliardi di euro ed un margine operativo netto del 38,6% (attese 36,3%). Anche la guidance per il primo trimestre del 2017 è risultata migliore delle attese. Domani per STM sarà il test dei conti. Gli analisti di Equita si aspettano un quarto trimestre con ricavi in aumento dell'11,2% a 1,85 miliardi di dollari e un margine operativo netto pari al 37 per cento.