STM: titolo guadagna l'1% a Piazza Affari, sfrutta fermento M&A nel settore chip

Alberto Bolis 6 novembre 2017 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

STMsfrutta il fermento nel settore dei semiconduttori mostrando a Piazza Affari un progresso di circa 1 punto percentuale a 21,18 euro. Secondo Bloomberg, Broadcom starebbe preparando un'offerta per rilevare Qualcomm a 70 dollari per azione, con un premio del 28% sui prezzi di giovedì. Un deal che potrebbe creare il terzo operatore mondiale nel settore dei chip dopo Intel e Samsung. "A 70 dollari Qualcomm sarebbe valutata con un price/earning 2018 pari a 20 volte, motivo per cui sempre secondo Bloomberg il board avrebbe intenzione di bocciare il deal in quanto sottovaluterebbe la società", spiegano gli analisti di Equita nel report odierno.