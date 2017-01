STM: titolo continua a brillare, dopo conti arriva raffica di upgrade da analisti

Alberto Bolis 27 gennaio 2017 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

STM brillante a Piazza Affari all'indomani dei conti e sulla scia di una raffica di promozioni arrivate questa mattina dagli analisti. IL gruppo dei chip ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con ricavi in crescita dell'11,5% a 1,86 miliardi di dollari e un margine lordo del 37,5%, 400 punti base in più rispetto allo stesso periodo del'esercizio precedente. Nell'intero 2016 i profitti sono balzati del 58% a 165 milioni di dollari. Questa mattina Equita ha alzato a buy il giudizio sul titolo STM, Alpha Value a add, Credi Suisse e JP Morgan a neutral. A Piazza Affari l'azione mostra un progresso di oltre 3 punti percentuali a 12,46 euro, valore più che raddoppiato rispetto alle quotazioni di un anno fa.