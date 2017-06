STM, crollo verticale in Borsa: fuga da tech con valutazioni tiratissime, in corso rotazione settoriale (trader)

Alessio Trappolini 12 giugno 2017 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Crollo verticale di STM stamane in Borsa. “Prese di profitto sul comparto tecnologico che dall’America arrivano sino al Vecchio Continente”, ha commentato un trader interpellato dalla nostra redazione. “Potrebbe essere in corso una rotazione settoriale nei portafogli dei gestori a livello globale”, ha aggiunto l’esperto dalle sale operative, “le valutazioni sul settore sono tiratissime e questo vale un po' per tutte le aree geografiche”.



I primi segnali erano già stati generati venerdì, dopo un report di Goldman Sachs che ha richiamato l’attenzione sui rischi di questo comparto. La settimana si è conclusa infatti all’insegna di marcate vendite nel comparto tecnologico USA, “in particolare sulle azioni cosiddette FANG (Facebook, Amazon, Netflix e Google), che complessivamente hanno perso circa il 3%”, ha commentato in una nota l’Ufficio Studi di Mps Capital Service.



L’ondata di vendite non ha risparmiato neanche i listini asiatici questa notte, come testimoniato dall’andamento dei giganti asiatici del settore Samsung e Tencent.



In questo quadro STM mostra un passivo giornaliero del -6,5% a 14,34 euro.