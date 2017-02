STM: annunciata partnership con Sunpartner Technologies

Alessio Trappolini 23 febbraio 2017 - 15:07

MILANO (Finanza.com)

STMicroelectronics ha annunciato una collaborazione con Sunpartner Technologies (tecnologie indossabili), con il fine di offrire nuove soluzioni a basso consumo energetico come la tecnologia di ricarica a energia solare dal nome WYSIPS.



L’annuncio dell’accordo è stato effettuato in occasione del Mobile World Congress 2017. Il gruppo italo-francese combinerà i propri controller con il modulo Reflect di Sunpartner Technologies.



In questo quadro STM prosegue gli scambi in rialzo dell’1,55% a 14,36 euro, segnando una fra le migliori performance del principale listino italiano.