STM: In forte rialzo (+3,8%) dopo conti e revisione outlook AMS

michele fanigliulo 29 gennaio 2018 - 09:50

MILANO (Finanza.com)

STM brilla in Borsa dove cresce del 3,8% a 19,8 euro, sovraperformando il mercato del 3,7 per cento.Dinamica positiva legata ai risultati pubblicati da AMS, concorrente del colosso italo francese. In particolare ASM ha alzato le stime di crescita annua delle sales nel periodo 2016-2019, con il CAGR(crescita media annua) al +60%, rispetto al precedente +40%. La marginalità a livello di Ebitda sarà del 30% a partire dal 2019. Rialzo che va ricercato soprattutto nel mercato degli smartphone e alla tecnologia 3D sensing.La revisione dell'outlook, che si traduce in entrate attese per il 2019 di oltre 2,2 miliardi, sarà trainato in particolare da una serie di opportunità nel settore degli smartphone e consumer applications. Positiva la view sul segmento del sensing, che include tra l'altro i programmi di rilevamento 3D, ottico e spettrale, nonché i contributi alla crescita dal settore automobilistico, industriale e medicale.La notizia ovviamente è positiva per STM attiva in questi segmenti.