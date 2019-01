S&P apprezza mossa governo su Carige: passo avanti per chiudere lunga telenovela banche in difficoltà

Titta Ferraro 9 gennaio 2019 - 17:13

S&PGlobal Ratings ritiene il decreto del governo italiano su Banca Carige un passo avanti verso la fine della lunga storia delle banche italiane in difficoltà. L'agenzia di rating vede Carige come l'ultimo istituto sistemico di medie dimensioni che versa in cattive acque. Dato che Carige ha trascorso anni di ristrutturazione, gli eventi recenti non sono una sorpresa per gli investitori - argomenta S&P - e di conseguenza crediamo che ciò che sta accadendo alla banca non avrà implicazioni significative per l'attività bancaria italiana in generale. Inoltre, Carige è una banca relativamente piccola (quota di mercato dell'1%) anche nel contesto del frammentato settore bancario italiano".