SMRE: siglato contratto con costruttore cinese di veicoli commerciali

Marco Berton 24 gennaio 2017 - 09:42

MILANO (Finanza.com)

Importante contratto per SMRE che annuncia di aver siglato un accordo con un primario costruttore cinese di veicoli commerciali. "L'accordo prevede al termine della fase di industrializzazione una prima fornitura per la motorizzazione di 1000 veicoli. La gamma in sviluppo comprende 5 modelli dalle 2,5 alle 25 tonnellate complessive ed avvio della produzione a partire dai primi di settembre 2017. L'accordo raggiunto prevede la procedura di omologazione delle cinque piattaforme a cura del costruttore, di cui tre entro dicembre 2017 e le due rimanenti entro giugno 2018" sottolinea un comunicato.