SMRE, accordo di investimento e collaborazione per sviluppo sul mercato asiatico

Valeria Panigada 13 gennaio 2017 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

SMRE, società quotata sul listino Aim Italia, ha accettato la proposta di investimento e di collaborazione strategica ricevute da Tan Hao, manager e azionista di riferimento del gruppo olandese Hyva. Secondo l'accordo, il manager sottoscriverà 1.200.000 azioni al prezzo di 2,5 euro per un controvalore di 3 milioni di euro. L'operazione dovrà essere approvata dall'assemblea di SMRE, in agenda il 15 febbaio, che dovrà dare il via libera anche all'inerente aumento di capitale. "Grazie a questa partnership - si legge nella nota diffusa oggi - la controllata di SMRE IET potrà accelerare la commercializzazione dei propri sistemi avanzati di motorizzazione elettrica in Asia, che rappresenta oggi il più importante e dinamico mercato mondiale per veicoli elettrici industriali". L'accordo prevede infatti la costituzione, entro i primi mesi del 2017, di una società cinese denominata IET China, che sarà detenuta da SMRE e dal manager rispettivamente per il 49% e il 51%, e la produzione e commercializzazione dei prodotti destinati ai veicoli commerciali nel mercato asiatico già a partire dall’anno in corso.