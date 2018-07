SG Company esordisce sull'Aim Italia, 20° debutto da inizio anno

Titta Ferraro 26 luglio 2018 - 11:02

MILANO

Nuova quotazione sull'AIM Italia. SG Company, società operativa in Italia nel settore della comunicazione integrata Live & Digital e attiva nei mercati B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer) e BTL (Below The Line), fa oggi il suo debutto portando a 109 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. Sale a 20 il numero di debutti sull'AIM nel 2018.In fase di collocamento SG Company ha raccolto 3 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 13,04% con una capitalizzazione pari a circa 23 milioni di euro. La società ha fatturato nel 2017 32.6 milioni di euro."Con il debutto in Borsa si apre un nuovo, importante capitolo della nostra storia - commenta Davide Verdesca, Presidente e CEO di SG Company - una storia solida, costellata di passi importanti fatti nel mondo della comunicazione, in ogni suo aspetto. SG Company è oggi capofila di cinque aziende e i capitali raccolti con il collocamento consentiranno nuovi investimenti di crescita per linee esterne con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di hub italiano della comunicazione integrata”.