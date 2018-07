SG Compagny bussa a Piazza Affari, presentata domanda pre-ammissione

Valeria Panigada 10 luglio 2018 - 16:26

MILANO (Finanza.com)

SG Company, società milanese specializzata nella comunicazione integrata live & digital, ha avviato il processo di quotazione a Piazza Affari sul mercato Aim Italia. Oggi la società ha presentatola domanda di pre-ammissione a Borsa Italiana ed è attualmente in corso il roadshow presso gli investitori istituzionali. È previsto che il collocamento istituzionale comprenderà un aumento di capitale a supporto dei piani di crescita per linee esterne che costituiscono una delle principali motivazioni dell’operazione. L’operazione dovrebbe concludersi a luglio con la quotazione.Al 31 dicembre 2017, SG Company ha registrato ricavi pari a 32,6 milioni di euro, un Ebitdadi 2,2 milioni e un utile netto di 1,4 milioni. La posizione finanziaria netta è negativa per 1,8 milioni. Nel 2012 il fatturato era pari a 17,2 milioni nel 2012 con un CAGR pari a circa il 13,6%, mentre negli ultimi 10 anni la società ha avuto un CAGR di crescita pari a circa il 11,6%.