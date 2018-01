SEC SpA acquista 51% della colombiana Newlink per 2 mln

Titta Ferraro 2 gennaio 2018 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

SEC SpA, società indipendente nel mercato italiano dei servizi di advocacy, PR e comunicazione integrata, quotata all’AIM della Borsa di Londra, ha acquisito la maggioranza (51%) di Newlink Comunicaciones Estratégicas SAS, con sede a Bogotà, la seconda agenzia di advocacy e PR sul mercato colombiano. Il valore dell’operazione, il cui closing è avvenuto lo scorso 30 dicembre, è pari a circa 2 milioni di euro, che sarà pagato attraverso un earn out di quattro anni; il prezzo finale sarà determinato dal raggiungimento di obiettivi di ebitda pari a una crescita del 12,5% per anno.L’accordo prevede che, dopo 5 anni, gli azionisti di minoranza di Newlink possano esercitare un’opzione put sul rimanente 49% delle azioni, che sarà pagato per il 50% cash e per il 50% in azioni di SEC SPA.Newlink Comunicaciones Estratégicas SAS ha chiuso il bilancio 2016 con un fatturato di 2,8 milioni di euro, realizzando un EBITDA di circa 250.000 euro.