SAES Getters: vola in Borsa (+10%) dopo cessione business Purificazione dei gas

michele fanigliulo 7 giugno 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Balzo del 10% in Borsa per Saes Getters che beneficia della vendita di una delle aree di business più grandi della società milanese, quella del Systems for Gas Purification & Handling e SAES Getters Nanjing.Il titolo si riporta così a 21 euro.