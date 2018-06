SAES Getters: cede la purificazione dei gas all’americana Entegris per 355 mln usd

michele fanigliulo 7 giugno 2018 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Saes ha comunicato di aver stipulato un contratto di cessione del business della purificazione dei gas (Systems for Gas Purification & Handling) afferente alla Business Unit Industrial Applications di SAES, che opera principalmente attraverso la consociata statunitense SAES Pure Gas per 355 milioni di dollari.L’acquirente è la società statunitense Entegris. Il prezzo finale sarà soggetto a possibili aggiustamenti, secondo un meccanismo di calcolo tipico di questo genere di operazioni e legato ai valori contabili effettivi alla data del closing.L’accordo prevede la cessione della consociata statunitense SAES Pure Gas (SPG) e della struttura commerciale della controllata SAES Getters Nanjing, che fornisce supporto a SPG per le vendite sul mercato asiatico.SAES ritiene che la finalizzazione dell’operazione (closing) possa avvenire entro la fine di giugno 2018, successivamente alla conclusione del processo di riorganizzazione legale e societaria delle società statunitensi, necessario per l’effettività della cessione.