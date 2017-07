Ryanair: traffico passeggeri sale del 12% a giugno, tariffe più basse spingono load factor al 96%

Titta Ferraro 4 luglio 2017 - 08:42

Ryanair, maggiore compagnia aerea europea per passeggeri, ha registrato a giugno un balzo del 12 per cento dei passeggeri trasportati toccando quota 11,8 milioni. Rispetto a giugno 2016 si tratta di 1,2 mln di passeggeri in più. Il load factor (fattore di riempimento) è salito di 2 punti percentuali attestandosi al 96% "sotto la spinta dell'ulteriore calo delle tariffe", rimarca la nota del vettore low cost irlandese.